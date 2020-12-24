Россияне в 2020 году на 14% охотнее стали покупать элитную одежду, обувь и аксессуары. Траты на эти категории вещей увеличились на 15%. Об этом сообщает сервис Lamoda.Самую дорогую куртку — Neil Barrett стоимостью 154 350 рублей купил саратовец. Кожанку Aeronautica Militare за 115 667 рублей приобрел житель Хабаровска. На третьем месте — одежда из этого же материала и бренда за 111 333 рублей, ее захотел приобрести житель Москвы.Самым дорогим приобретением среди аксессуаров стала сумка Marni за 70 700 рублей, которую взяла себе жительница Котельников. Лидером в дорогой покупке обуви стала жительница Москвы. Она отдала за ботфорты Stuart Weitzman 65 300 рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.