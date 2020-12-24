В Балакове Саратовской области ФСБшники и сотрудники регионального ЦПЭ ГУ МВД поймали местного жителя по подозрению в экстремизме.- Мужчина размещал в соцсети «ВКонтакте» призывы к насилию в отношении представителей негроидной расы и жителей Средней Азии, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.На гражданина возбудили дело по части 2 статьи 280 УК РФ. За публичные призывы к экстремизму ему грозит до пяти лет лишения свободы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.