В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве 63-летнего мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело в квартире дома по улице Луговая было найдено во время тушения пожара.Пожарные приехали тушить горящий шкаф и обнаружили на полу тело 63-летнего мужчины с колото-резаными ранами на теле, груди и шее. В соседней комнате найден 25-летний парень без сознания, его госпитализировали.Сейчас следователи СК вместе с полицией устанавливают обстоятельства случившегося, ведется поиск причастных лиц.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.