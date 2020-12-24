В Краснокутском районе Саратовской области в школу отправили просроченных цыплят, а в Красноармейском районе в детский сад привезли сливочное масло с истекшим сроком годности.Эти факты установили специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области при анализе оформления эВСД в ФГИС «Меркурий» 23 декабря.Тушки цыплят-бройлеров, срок годности которых истек 21 декабря, были направлены в адрес МОУ «СОШ села Усатово» Краснокутского района Саратовской области.Отправитель — ИП Студенов М.М.Возбуждены дела об административных правонарушениях, в ИП Студенов М.М. и МОУ «СОШ с. Усатово» направлены предупреждения, а также информационное письмо о необходимости изъятия продуктов из оборота.Масло сливочное «Крестьянское» с истекшим сроком годности в МБОУ «Детский сад с. Луганское» Красноармейского района оформил ИП Кириллова И.Г. (г. Саратов).В отношении ИП Кириллова И.Г. возбуждено административное дело.