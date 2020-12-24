В Энгельсе Саратовской области вчера утром, 23 декабря, случилось ДТП.- На трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 61-летний водитель «Лады Калина» выехал на встречку и врезался в Jeely, за рулем которого был 48-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.