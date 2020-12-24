Глава Саратова Михаил Исаев отправился на самоизоляцию.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с положительным тестом на коронавирус у его близкого родственника.- Как сознательный гражданин, имевший контакт с заболевшим человеком, я обязан уйти на самоизоляцию, так как не могу подвергать риску людей, находящихся рядом. Сразу оговорюсь, что в настоящее время не имею никаких признаков болезни и чувствую себя хорошо. Планирую продолжать работать из дома, благо современные средства связи позволяют это делать, — отметил Исаев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.