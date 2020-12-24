На пожаре в Заводском районе Саратова погибла женщина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, частный дом на 1-м Совхозном проезде загорелся ночью 24 декабря.От запаха гари проснулся 37-летний сын женщины. Он попытался спасти мать, вытащив ее на улицу, но не смог. Тело погибшей в коридоре на полу нашли пожарные, которые локализовали возгорание.На теле имелись следы ожогов, признаков насильственной смерти нет.Мужчина не пострадал.Очаг возгорания находился на кухне, рядом с водонагревательным котлом. По предварительной версии, именно он мог стать причиной пожара. Начата доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.