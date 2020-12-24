В Саратовской области днем 24 декабря сохранится морозная погода.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на небе ожидаются прояснения. В эти моменты температура будет опускаться.Столбик термометра покажет до -7... -12 градусов, в Левобережье местами до -17 градусов.Ветер при этом будет дуть с юга, его скорость составит 2-7 м/с. На дорогах возможен туман, Госавтоинспекция просит быть бдительнее.Год назад в тот же день было заметно теплее, всего -3... -5 градусов, и солнечно.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.