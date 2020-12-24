В Заводском районе Саратова найден труп мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело в своем подъезде дома на проспекте Энтузиастов обнаружил один из жильцов.Он увидел лежащего мужчину на лестнице между вторым и третьим этажами. Очевидец вызвал скорую помощь и медики констатировали смерть.Сейчас следователи СК устанавливают личность погибшего. На вид ему 40-45 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.