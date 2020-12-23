Социальные выплаты медицинским работникам, которые во время новогодних праздников вынуждены будут работать с коронавирусными пациентами, предложено удвоить.С такой инициативой президент России Владимир Путин выступил на заседании Госсовета 23 декабря.- Считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — заявил глава государства.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.