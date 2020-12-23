В Саратовской области средняя зарплата за 10 месяцев 2020 года составила 32 474,2 рубля.Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, это восьмое место в ПФО.При этом за год средняя зарплата выросла на 9%. И по показателю темпов роста наш регион лидирует в Приволжском федеральном округе. Причем такая позиция сохраняется уже пять месяцев подряд.Утром об этом в своем выступлении перед депутатами областной думы заявил губернатор Валерий Радаев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.