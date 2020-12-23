В Саратовской области сегодня ночью и завтра днем, 24 декабря, ожидается сильный туман.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, видимость снизится до критических значений — менее 500 метров.В связи с этим Госавтоинспекция просит автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Водителям следует заранее проверить исправность машины, ее готовность с плохой погоде. Также рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость.- В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации, — отметили в ГИБДД.Пешеходам следует носить световозвращающие элементы на одежде или сумке, что позволит увидеть их в темноте и тумане.- Переходите проезжую часть только в установленном месте, на разрешающий сигнал светофора. Не отвлекайтесь при пересечении проезжей части на телефонные звонки и смс, будьте внимательны и собраны, на дороге нет места суете и спешке. Переходя проезжую часть, убедитесь в том, что приближающийся автомобиль имеет возможность остановится, чтобы пропустить вас, — подчеркнули в Госавтоинспекции.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.