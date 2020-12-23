В Кировском районе Саратова погиб пожилой мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в квартире дома по улице Луговая, на втором этаже.Тело нашли пожарные, которые прибыли по вызову. Оказалось, что горел книжный шкаф в коридоре квартиры. А на полу в жилой комнате лежал труп мужчины с ножевыми ранениями живота и шеи.В соседней комнате был найден еще один человек, молодой мужчина. Он был жив, но без сознания, поэтому его госпитализировали.Следователи начали проверку. Проводится осмотр места происшествия, назначена экспертиза для установления точной причины смерти человека.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.