В Солнечном поселке Саратова на трех улицах сегодня, 23 декабря, отключили воду.Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение ограничено до 20:00 по заявке управляющей организации для работ на коммуникациях.Воды нет на улицах Днепропетровская, Антонова, 33, 33а и Чехова от Антонова до Днепропетровской.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.