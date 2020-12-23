Жители микрорайона Цветочный в Саратове обращались к депутату ГД Николаю Панкову с просьбой решить проблему с транспортом.Граждане могли добраться до центра только с пересадками, что нельзя было никак назвать удобным.Теперь изменен маршрут №72 — он ходит до железнодорожного вокзала не от микрорайона «Изумрудный», а именно от «Цветочного». Мэр принял решение после того, как жители обратились за помощью к Панкову.Народный избранник отметил, что не так давно были попытки закрыть маршрут №94 в пользу автобусов №2Д. Опрос в соцсетях показал, что местные жители против этого. Благодаря обращению в администрацию города маршрут удалось отстоять.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.