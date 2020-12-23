В Саратове продлили автобусный маршрут №72. Об этом гласит соответствующее постановление, подписанное главой города Михаилом Исаевым.Теперь он будет следовать не от микрорайона Изумрудного до железнодорожного вокзала, как это было ранее, а от микрорайона Цветочного.Документ вступил в силу после внесения сведений в реестр городских маршрутов регулярных перевозок.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.