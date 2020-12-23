В Энгельсе суд присяжных признал виновным а судья приговорил 55-летнего местного жителя к 12 годам колонии строго режима за убийство своей знакомой.Тело женщины 9 июня 2018 года обнаружил в квартире ее сын.Как установили следователи СУ СКР по Саратовской области, накануне ночью, мужчина гостил у своей 57-летней знакомой в квартире дома по проспекту Химиков.Началась ссора, потому что хозяйка квартиры, заподозрила, что мужчина поддерживает общение с другой женщиной. Хозяйка проявила агрессию к гостю, а тот, находясь в подпитии, нанес ей не менее 15 ударов молотком по голове.На предварительном следствии и в суде мужчина не признавал вину. Присяжные решили, что он виновен.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.