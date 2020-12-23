Жители Саратова вошли в число любителей новогодних фейерверков.Такой рейтинг составили специалисты независимого исследовательского агентства Zoom Market среди 24 городов России.Саратов занял шестое место, уступив Екатеринбургу, Москве, Краснодару, Омску и Ростову-на-Дону. Последнее место заняла Махачкала.Респонденты отвечали на следующие вопросы: Вы планируете приобретать пиротехнические изделия к Новому году? Какие? Какую сумму вы планируете потратить на пиротехнические изделия?Также выяснилось, что наибольшим спросом пользуются салюты, их хотят купить 69% опрошенных. Второе место занимают петарды. На третьем и четвертом местах — бенгальские свечи и хлопушки.Больше половины опрошенных, 52%, готовы заплатить за новогодние огни до 10 тыс. рублей. 36% — не более пяти тысяч, а 12% — до двух тысяч.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.