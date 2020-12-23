Ночью 22 декабря сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего жителя Энгельса по подозрению в сбыте наркотиков.Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, мужчину обнаружили у заправки на улице Танкистов.В присутствии понятых у него изъяли сверток с запрещенным веществом.Злоумышленника передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.