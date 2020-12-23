В Саратове вынесен приговор четырем бывшим сотрудникам полиции.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в превышении полномочий с применением насилия.В ночь на 25 сентября 2019 года они допрашивали 31-летнего задержанного и применили к нему физическую силу. По данным нашего издания, они пытали его раскаленным утюгом, чтобы узнать подробности кражи.Полицейские не признали вину, но суд счел доказательств достаточными. В итоге каждый получил по пять лет в колонии общего режима. Они также лишены специальных званий и два года не имеют права занимать должности в органах власти.По решению суда потерпевшему возместят моральный вред в сумме 500 тыс. рублей. Также осужденные оплатят судебные издержки на 30 тыс. рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.