За 2020 год управлением по охране объектов культурного наследия Саратовской области создано 67 зон охраны. В плане на 2021 год организовать 100 экспертиз по 100 объектам, две трети из них — многоквартирные жилые дома. Об этом в ходе онлайн-брифинга 23 декабря сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин.- Сколько из них будет включено в список памятников историко-культурного наследия – будет ясно по результатам экспертиз. Думаю, что исключения из списков вновь выявленных объектов наследия будет не много, может быть, один-два объекта. Исключения из списка объектов происходят по решению судов. Чаще всего это потому, что они были внесены в ошибочно, — рассказал Мухин.Он напомнил, что вопрос ремонта и содержания объектов культурного наследия стал проще.- Фонд капремонта получил полномочия по работе на объектах культурного наследия, мы определяем предмет охраны, после этого жильцы многоквартирного дома совместно с фондом капремонта обращаются к нам за получением задания по реставрации или разрешения на работы по поддержанию состояния объекта, достаточного для эксплуатации. Это, повторю, если речь о многоквартирном доме. В частном доме к нам обращается собственник и та организация, которая имеет лицензию на работы с объектами культурного наследия, — пояснил Мухин.В Саратовской области расположено 5 345 объектов культурного наследия, в том числе археологические. Пока 1 173 объекта уже стоят на государственном учете и внесены в реестр. Из них 159 имеют статус федерального значения, 788 — регионального и 226 — муниципального.