Суд признал 47-летнего рецидивиста из Озинского района виновным в хулиганстве, незаконном хранении боеприпасов и оскорблении полицейских.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 3 июля около 00:30 к пьяному мужчине постучали в окно. Гражданин схватил ружье, выбежал во двор и выстрелил по незваным гостям, чудом ни в кого не попав.Неподалеку работали полицейские — выясняли, при каких обстоятельствах одного из местных жителей ранили ножом.Они тут же пришли во двор буяна, на что тот отреагировал бранью.Во время осмотра в его доме обнаружили бездымный охотничий порох, 99 патронов калибра в 5,6 миллиметра, два патрона калибра 5,45 миллиметра, один патрон калибра 7,62 миллиметра.Большая часть из них была в пригодном для стрельбы состоянии.Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.Теперь ему придется провести полтора года и 20 дней в колонии-поселении и отдать штраф 15 тыс. рублей.Кроме того, удовлетворен иск о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей, судебные издержки в размере 30 тыс. рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.