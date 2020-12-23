ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» напоминает абонентам, находящимся в обслуживании АНО «СФЕРА», о том, что с 1 декабря потребители указанной управляющей организации перешли на прямые взаиморасчеты с ресурсоснабжающей организацией.Жителям, осуществляющим оплату холодного и горячего водоснабжения по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ) необходимо до 25 декабря (пятница) предоставить показания приборов учета одним из следующих способов:- (8452) 39-07-17 - Горячая линия СарРЦ (08:00-18:00 будни с 1 по 20 число; 08:00-19:00 будни с 20 по 25 число; 08:30-17:30 выходные с 20 по 25 число;- (8452) 32-00-00 - Горячая линия ООО «КВС».До момента получения квитанции на оплату с присвоенным номером лицевого счета показания счетчиков на конец расчетного периода «декабрь» будут приниматься по телефону с указанием адреса жилого помещения:В случае если абонент своевременно не передает показания приборов учета, то начисления, отраженные в платежном документе, будут рассчитываться по нормативу.Также ООО «КВС» напоминает, что оплатить услуги водоснабжения и водоотведения по платежному документу ООО «КВС» можно в «Центрах расчета» по знакомым Вам адресам: ул. Лунная, 2/6; ул. Чехова, 2; ул. Батавина, 4;ул. Лебедева-Кумача, 74А; ул. Антонова, 10; пр. Строителей, 27 и 68; ул. Ломоносова, 5; ул. Куприянова, 14.А также одним из следующих способов:- Через сервис онлайн-оплаты в Личном Кабинете;- Через сервис онлайн-оплаты на сайте партнера платежцентр.рф;- В пунктах приема платежей сети партнера «Платеж Центр»;- В абонентских пунктах ООО «СарРЦ» (ул. Ак. Антонова, 26; ул. Сакко и Ванцетти, 62; пр. 50 лет Октября, 93 \\"З\\"; пр. Энтузиастов, 40А);- В отделениях партнера ФГУП «Почта России»;- В отделениях партнера ПАО «Сбербанк России»;- В отделениях других коммерческих банков;- Без комиссии в кассе Сервисного центра ООО «КВС» по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д.10.