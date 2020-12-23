Полиция раскрыла кражу золота у 43-летней жительницы Калининского района.Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 7 марта до 14 декабря ее 44-летний сожитель украл у нее золотые украшения на 65 тыс. рублей.Гражданка лишилась двух цепочек, четырех колец, трех сережек и браслета.Злоумышленник писал ей в социальных сетях и обещал все вернуть.В итоге вчера, 22 декабря, мужчину доставили в отдел. Выяснилось, что он успел сдать чужое имущество в ломбард.Злоумышленник во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.