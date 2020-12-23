В Энгельсе сотрудники ГИБДД провели рейд по тонировке машин.Как рассказали «КП-Саратов» в энгельсском УГИБДД, за несколько часов было выявлено свыше 40 любителей очень черных стекол. Им выписали штраф в 500 рублей и выдали требование, где прописан срок устранения нарушения. Если этого сделать, можно получить 15 суток ареста.Отметим, что по государственным стандартам передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое - не менее 75%.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.