В Саратовской области сегодня ночью, 23 декабря, случились два значимых пожара.- В 04:07 в поселке Прудовой Екатериновского района загорелся сарай. На место выдвинулись две единицы техники и пять человек. Площадь пожара составила 42 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.Также 11 человек на двух машинах выехали в 05:52 тушить частный дом в поселке Ивановский Саратовского района. Жилище выгорело на 56 кв. м.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.