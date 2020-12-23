Наталья Погонина и Баира Кованова под руководством Павла Лобача стали серебряными призерами Кубка Европы по шахматам.Онлайн-кубок Европы по шахматам среди женских клубов прошел впервые, с 19 по 22 декабря. На него заявились 42 команды.В финальной стадии десять лучших команд сыграли девять туров по круговой системе. Первое место заняли представительницы команды из Монако, набравшие 14 очков.Команда «Югра», в которую входили Наталья Погонина и Баира Кованова, а капитаном был Павел Лобач заняла второе место с 11 очками.