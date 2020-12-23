На внеочередном заседании Саратовской областной думы 23 декабря вручили регалии Почетного гражданина врачу-реаниматологу Антону Решетникову. Награду радиоведущей Лилии Липатовой пообещали передать – она не смогла прибыть на награждение по состоянию здоровья.Затем депутаты проголосовали за изменение доходов и расходов бюджета на 424,8 млн рублей, которые пришли в регион из федерального центра.В том числе 50,3 млн рублей из федерального бюджета на лечение амбулаторных больных – это свыше 6 тысяч пациентов будет возможно обеспечивать.- На декабрь и январь – лекарств достаточно. Есть средства резервного фонда, в случае форс-мажора их применим – отметил министр финансов Ойкин.44 млн рублей уйдут в племзавод «Трудовой», который строит новую молочную ферму. Деньги направлены на компенсацию расходов по этой стройке.После выступления ряда депутатов слово взял присутствующий на заседании губернатор Валерий Радаев.Он отметил поддержку председателя ГД Вячеслава Володина в условиях разбалансировки регионального бюджета, и по самому бюджету и по инфекционной больнице и по городскому транспорту и по другим проектам.- Нам как никогда есть чем отчитаться перед жителями – заявил Радаев.Он сказал, что нет критической ситуации в сфере здравоохранения. Строятся новые медицинские объекты, начинает возводиться жилье для медиков.32400 рублей – средняя зарплата по региону – не самая большая, но по темпам роста Саратовская область в лидерах.- Нисколько не сглаживаем ситуацию, остаются проблемы. Но никто не мог поверить, что в 2020 году мы исполним бюджет региона, а мы смогли, практически рубль в рубль по сравнению с 2019 годом, - заявил Радаев.После такого выступления губернатора все присутствующие депутаты. 31 человек, единогласно проголосовали за поправки в бюджет.