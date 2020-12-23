Вчера, 23 декабря, в 1:39 12 пожарных и три единицы техники выехали тушить частный дом в селе Пристанное Саратовского района.Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.В результате ЧП не стало 63-летнего мужчины.По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи.Возгорание на площади в 72 кв. м ликвидировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.