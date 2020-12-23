Разыскивается пропавший 71-летний Сергей Бетов из Ивановской области.- Может находиться на территории Саратовской области, — сообщили в отряде «Лиза Алерт».Пенсионер пропал 12 ноября в городе Вичуга.Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы седые короткие, глаза карие.На момент пропажи был одет в черную болоньевую куртку, черную кофту, серые брюки, черные ботинки, черную вязаную шапку.Если вы видели Сергея Бетова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.