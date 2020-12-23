Полиция Татищевского района раскрыла кражу у 32-летней жительницы села Ильиновка.Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 9 по 22 декабря 2020 года неизвестные выдернули запорное устройство из деревянной двери дома и унесли хрустальную вазу, металлическую кастрюлю, часы. Неизвестный гость залез в погреб, откуда забрал картофель, морковь и соления.Предполагаемого преступника задержали, им оказался 57-летний рецидивист. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.Похищенное имущество частично изъято.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.