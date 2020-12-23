Вчера, 22 декабря, в 14:30 напротив дома №67а на Новоузенской улице в Саратове 20-летний водитель Opel устроил аварию.Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, парень влетел в Lada Granta, за рулем которой был 51-летний мужчина.Госпитализировали 38-летнюю пассажирку отечественного авто, 17-летнюю и 18-летнюю девушек из салона иномарки.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.