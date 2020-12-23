В Саратове возобновилось движение троллейбусов №7, который ходит от 3-й Дачной до поселка Елшанка.Как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», электротранспорт снова ходит после монтажа контактной сети по окончании реконструкции Трофимовского моста.Напомним, ранее возобновилось движение троллейбусов №5 и появился еще один маршрут — №5А. Он ходит от Елшанки до Музейной площади.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.