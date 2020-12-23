В Саратовской области вынесен приговор бывшей сотруднице Роспотребнадзора.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.Установлено, что 15 октября 2019 года она проводила внеплановую проверку в магазине в селе Воскресенского района. Женщина нашла ряд нарушений и заявила, что за каждое грозит штраф в размере 20 тыс. рублей, хотя на самом деле предпринимателя только предупредили бы.Чтобы помочь избежать мнимого наказания, чиновница потребовала 10 тыс. рублей, а также товары из магазина — шапку и платок за 1 170 рублей. Сотрудница магазина согласилась, передача взятки попала на видеокамеру наблюдения.Свою вину женщина не признала. Суд же счел доказательства достаточными и приговорил ее к штрафу в сумме 120 тыс. рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.