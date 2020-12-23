Таможенники во время досмотра двух грузовиков с партией товаров из Республики Казахстан выявили 8 569 контрафактных товаров.Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской таможни, в Россию везли одежду, рюкзаки, обувь и запчасти с логотипами Adidas, Nike, Toyota, Kia и ряда других компаний. При этом разрешений от правообладателей на использование брендов не было.Выяснилось, что им нанесен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.Возбуждено 36 дел об административных правонарушениях и одно о нарушении авторских прав.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.