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Выпавший из стены дома на Астраханской кирпич сломал кондиционер

Среди людей пострадавших нет
Авторы (2):
Ольга СимоноваОльга Симонова
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Кондиционер оказался разбит

Кондиционер оказался разбит

Фото: Ольга Симонова

Жители квартиры дома на Астраханской, 118 в Саратове остались без кондиционера.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, с крыши дома упал камень, предположительно, отколовшийся от кладки кирпич.

ЧП случилось в доме на Астраханской

ЧП случилось в доме на Астраханской

Фото: Ольга Симонова

Он упал на кондиционер и разломил его на части.

О пострадавших не сообщается

Люди не пострадали

Люди не пострадали

Фото: Ольга Симонова

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ЧП