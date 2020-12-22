Выпавший из стены дома на Астраханской кирпич сломал кондиционер

Кондиционер оказался разбит Фото: Ольга Симонова

Жители квартиры дома на Астраханской, 118 в Саратове остались без кондиционера.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, с крыши дома упал камень, предположительно, отколовшийся от кладки кирпич.

ЧП случилось в доме на Астраханской Фото: Ольга Симонова

Он упал на кондиционер и разломил его на части.

О пострадавших не сообщается

Люди не пострадали Фото: Ольга Симонова

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