Выпавший из стены дома на Астраханской кирпич сломал кондиционер

Кондиционер оказался разбит
Фото: Ольга Симонова
Жители квартиры дома на Астраханской, 118 в Саратове остались без кондиционера.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, с крыши дома упал камень, предположительно, отколовшийся от кладки кирпич.
ЧП случилось в доме на Астраханской
Фото: Ольга Симонова
Он упал на кондиционер и разломил его на части.
О пострадавших не сообщается
Люди не пострадали
Фото: Ольга Симонова
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