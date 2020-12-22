В цирке Саратова начались репетиции новогоднего шоу

Фрагмент репетиции в саратовском цирке

В саратовском цирке репетируют новогоднее представление.

Как сообщили сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в соцсетях, это первая репетиция в отреставрированном цирке.

Напомним, Вячеслав Володин внимательно следил за ходом реконструкции, неоднократно посещая объект. Он поставил жесткие условия, требуя завершить работу в 2020 году.

Первое представление запланировано на 25 декабря. В нем примут участие шесть белых тигров и белый носорог.

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