На улице Азина рабочие ТЭЦ нашли череп человека

Череп был найден возле теплотрассы на Азина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова найдены останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, череп был найден на улице Азина.

Днем 22 декабря его нашли сотрудники ТЭЦ, которые красили участок теплотрассы. О своей находке они сообщили в полицию.

Следователь СК и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Назначена экспертиза для установления личности погибшего.

Следователи осмотрели место происшествия Фото: СУ СКР по Саратовской области

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