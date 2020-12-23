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На улице Азина рабочие ТЭЦ нашли череп человека

Следователи устанавливают личность погибшего
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Череп был найден возле теплотрассы на Азина

Череп был найден возле теплотрассы на Азина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова найдены останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, череп был найден на улице Азина.

Днем 22 декабря его нашли сотрудники ТЭЦ, которые красили участок теплотрассы. О своей находке они сообщили в полицию.

Следователь СК и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Назначена экспертиза для установления личности погибшего.

Следователи осмотрели место происшествия

Следователи осмотрели место происшествия

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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