В поселке в Саратовской области рабочего раздавило спиленным деревом

Рабочего придавило спиленное дерево
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Ртищевский Саратовской области погиб рабочий.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 63-летний мужчина погиб днем 22 декабря.
Он вместе с напарником занимался опиловкой деревьев в посадках. По предварительной версии, он подпилил дерево со своей стороны, и ствол рухнул, придавив мужчину.
Двое рабочих занимались спилом деревьев в посадках
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Коллега не смог самостоятельно освободить пострадавшего и позвонил сотрудникам своей организации. Когда дерево удалось поднять, пострадавший был уже мертв.
Мужчина подпилил дерево со своей стороны
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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