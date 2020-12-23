В поселке в Саратовской области рабочего раздавило спиленным деревом

Рабочего придавило спиленное дерево Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Ртищевский Саратовской области погиб рабочий.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 63-летний мужчина погиб днем 22 декабря.

Он вместе с напарником занимался опиловкой деревьев в посадках. По предварительной версии, он подпилил дерево со своей стороны, и ствол рухнул, придавив мужчину.

Двое рабочих занимались спилом деревьев в посадках Фото: СУ СКР по Саратовской области

Коллега не смог самостоятельно освободить пострадавшего и позвонил сотрудникам своей организации. Когда дерево удалось поднять, пострадавший был уже мертв.

Мужчина подпилил дерево со своей стороны Фото: СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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