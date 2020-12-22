Бесплатные лекарства получили 14,5 тыс. зараженных коронавирусом саратовцев

Бесплатные лекарства получили почти 15 тысяч человек Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области 14 521 лечащийся от коронавируса на дому больной получил бесплатные лекарства.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, подписан еще один контракт на поставку препаратов на 15 млн рублей.

Таким образом, область обеспечена медикаментами для ковидных больных до конца января.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.