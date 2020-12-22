Дети с коронавирусом в больницах Саратова получат новогодние подарки

В Саратовской области в среднем за сутки госпитализируют 279 человек.

- Уровень госпитализации вырос на 45%. На 32% выросло количество тех, кто получает кислородную поддержку. В среднем, это 700–800 человек, — рассказал министр здравоохранения области Олег Костин на заседании корсовета 22 декабря.

Также сейчас в ковидных госпиталях находятся 32 ребенка. Все они получат новогодние подарки.

Костин напомнил о том, что сейчас можно выписывать пациента с одним отрицательным тестом на коронавирус. Однако раз симптомов нет, то люди идут на работу и состояние у них вновь ухудшается. Реабилитацию после перенесенного COVID-19 можно пройти в различных учреждениях, есть 1 244 койки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.