В Саратове прокуратура проверяет KFC и «Макдональдс»

Рестораны быстрого питания в Саратове проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

В Саратове Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки ресторанов быстрого питания KFC и «Макдональдс». Выявляют, есть ли нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия в период распространения коронавируса.

Как заявила сегодня, 22 декабря, на заседании координационного совета руководитель Роспотребнадзора области Ольга Кожанова, проверки будут закончены до нового года. Результаты огласят.

- Суды ранее привлекли виновников к административной ответственности, — отметила она.

Речь идет о магазинах, рынках и других объектах, где имелись коронавирусные нарушения.

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