В Саратове прокуратура проверяет KFC и «Макдональдс»

Рестораны быстрого питания в Саратове проверяют прокуратура и Роспотребнадзор
В Саратове Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки ресторанов быстрого питания KFC и «Макдональдс». Выявляют, есть ли нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия в период распространения коронавируса.
Как заявила сегодня, 22 декабря, на заседании координационного совета руководитель Роспотребнадзора области Ольга Кожанова, проверки будут закончены до нового года. Результаты огласят.
- Суды ранее привлекли виновников к административной ответственности, — отметила она.
Речь идет о магазинах, рынках и других объектах, где имелись коронавирусные нарушения.
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