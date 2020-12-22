ФАС выявила картельный сговор среди саратовских перевозчиков

Перевозчики вступили в картельный сговор для повышения цены на проезд Фото: Екатерина Семенова

Саратовские перевозчики вступили в картельный сговор для повышения тарифов на проезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФАС региона, к такому выводу пришли суды трех инстанций, в том числе Арбитражный суд Поволжского округа.

Речь идет о повышении цены билета с 17 до 23 рублей с 28 июля по 1 августа 2018 года. Антимонопольный орган заинтересовало, почему четыре перевозчика, работавшие тогда в Саратове, АО «Автокомбинат-2», АО «Межгородтранс», ООО «Икар-Авто», МУПП «Саратовгорэлектротранс» одновременно повысили тарифы. Хотя они должны быть конкурентами и тратить разные ресурсы на обеспечение перевозок.

Компании не смогли экономически обосновать повышение цен.

- Следовательно, конкуренты пришли к соглашению о необходимости повышения стоимости проезда и провоза багажа на одну и ту же величину для достижения цели, благоприятной для каждого из участников соглашения, — сделали выводы в саратовском УФАС.

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