Подвал жилого дома в Петровске заполонили крысы

В Петровске Саратовской области прокуратура обнаружила антисанитарию в подвале жилого дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, здание на улице Куйбышева обслуживает УК «Базис».

Проверка показала, что в подвале завелись грызуны и насекомые.

Директору ООО «УК Базис» внесено представление. Также возбуждено дело об административном правонарушении, вынесено предупреждение.

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