Панков: Закон позволит улучшить жилищные условия людей, которые остро в этом нуждаются

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий задействовать земельные участки с незавершенным строительством для решения проблем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Его автором является депутат Госдумы Николай Панков. В своем телеграм-канале «Пара слов» он рассказал об обсуждении законопроекта.

- Как говорил ранее, предложил внести изменения в федеральное законодательство о долевом строительстве. Чтобы защитить и гарантировать права дольщиков.

Не раз отмечал, что проблема обманутых дольщиков является одной из самых острых для наших граждан. Госдумой уже принят целый ряд федеральных законов для ее решения. На необходимость проведения постоянной работы в нашей области указывал спикер Вячеслав Володин, когда предлагал создать постоянную рабочую группу. Володин хорошо знает о проблемах дольщиков. Спикер постоянно встречается с жителями и многое делает для решения их проблем.

Изменения в законе позволят более эффективно решать проблему дольщиков. ДОМ.РФ должен получить возможность самостоятельно завершать строительство многоквартирных домов.

Сегодня Фонд дольщиков должен объявлять торги на достройку домов для приобретения прав застройщика-банкрота. А после — отстаивать права в суде. Помимо этого, часто возникают случаи, когда земельный участок не представляет инвестиционной привлекательности для Фонда. И тогда для приобретения прав на данные участки Фонд несёт лишние затраты.

Все это затягивает завершение строительства, а страдают люди, которые в течение многих лет ждут квартир или денежных компенсаций.

Изменения позволят Фонду самостоятельно достраивать многоквартирные жилые дома и реализовывать готовое жилье. На основании соглашений с регионами и что важно - без торгов.

Убежден, эти меры позволят не только достраивать проблемные дома, а людям получать квартиры или денежные компенсации. Важно, что появится возможность улучшить жилищные условия тех жителей, кто остро в этом нуждается: дети-сироты, многодетные семьи, граждане с невысоким уровнем дохода или с хроническими заболеваниями. И конечно, помочь людям с переселением из ветхого и аварийного жилья...

Дума единогласно поддержала данный проект закона. На самом деле все понимают, что проблема существует. А эта поправка даст возможность скорейшего решения вопросов конкретным категориям граждан, — отметил Панков.

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