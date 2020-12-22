В 2021 году в Энгельсе установят новые скульптуры и реконструируют пляж

Фото с сайта администрации Энгельсского района

В Энгельсе в 2021 году планируют благоустроить семь общественных территорий. Об этом говорилось на заседании градостроительного совета.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, собираются реконструировать сквер у памятника «Герою, отвоевавшему для нас право жить» на пересечении улиц Тельмана и Горького, набережную имени генерал-лейтенанта Рудченко, городской пляж, сквер в районе ДК «Покровский» в поселке Приволжский. Также благоустройства ожидает скверы у памятника «Верным сынам Отечества» на проспекте Фридриха Энгельса, в районе ДК «Мелиоратор» и 3-я очередь парка военной техники «Патриот».

Фото с сайта администрации Энгельсского района

Кроме того, собираются устанавливать арт-объекты и скульптуры на перекрестках Тельмана и Пушкина, Пушкина и Телеграфной, Горького и площади Ленина, площади Свободы и Телеграфной, Тельмана и Маяковского и других.

Предложения по эскизам новых скульптур могут вносить члены градостроительного совета и покровчане.

Фото с сайта администрации Энгельсского района

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.