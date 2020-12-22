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Руководителям саратовских МУПов мэр Исаев пытается минимизировать риски коррупции

Их заставили публиковать сведения о своих доходах
Источник:kp.ru
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Мэр Саратова Михаил Исаев

Мэр Саратова Михаил Исаев

Руководителям саратовских муниципальных унитарных предприятий дали время, чтобы разобраться со своими, возможно, коррупционными доходами. Со следующего года они будут обязаны публиковать сведения о доходах в открытом доступе. По мнению мэра Саратова, это делается в целях минимизации рисков проявления коррупционных нарушений.

До сих пор ежегодно отчитываться о доходах публично должны были некоторые муниципальные служащие, занимающие руководящие должности, а также директора муниципальных учреждений.

Теперь в Саратове предоставлять такую информацию должны и руководители муниципальных унитарных предприятий.

- Ранее такой обязанности установлено не было. Уже в следующем году руководители данных учреждений в отчетный период предоставят к опубликованию сведения о доходах, — заявил в Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев.