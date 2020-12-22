Руководителям саратовских МУПов мэр Исаев пытается минимизировать риски коррупции

Мэр Саратова Михаил Исаев

Руководителям саратовских муниципальных унитарных предприятий дали время, чтобы разобраться со своими, возможно, коррупционными доходами. Со следующего года они будут обязаны публиковать сведения о доходах в открытом доступе. По мнению мэра Саратова, это делается в целях минимизации рисков проявления коррупционных нарушений.

До сих пор ежегодно отчитываться о доходах публично должны были некоторые муниципальные служащие, занимающие руководящие должности, а также директора муниципальных учреждений.

Теперь в Саратове предоставлять такую информацию должны и руководители муниципальных унитарных предприятий.

- Ранее такой обязанности установлено не было. Уже в следующем году руководители данных учреждений в отчетный период предоставят к опубликованию сведения о доходах, — заявил в Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев.