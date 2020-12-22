В районах Саратовской области появятся 10 КТ и четыре МРТ

Олег Костин провел брифинг о программе укрепления системы первичного здравоохранения

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин 22 декабря провел брифинг по программе повышения качества первичной медицинской помощи.

Он заявил, что на сегодня очень много уже сделано, но предстоит еще больше. Модернизация должна привести к росту доступности и качества первичной медпомощи на местах.

- Финансовое обеспечение — это уникальные цифры, более 10 млрд рублей, — заметил Костин. Он подчеркнул, что при этом действие других проектов никто не останавливал.

По программе предусмотрено строительство шести полноценных поликлиник с оборудованием, четырех инфекционных корпусов, десятков ФАПов: всего 50 объектов. Еще 73 планируется капитально отремонтировать. На это предусмотрено 6,3 млрд рублей.

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Олег Костин отметил, что поликлиники будут появляться именно на отдаленных территориях.

Будет приобретено 1,7 тыс единиц оборудования на 3,8 млрд рублей. Будет установлено 10 КТ и четыре МРТ в районах области. При этом прийти на исследования смогут жители других территорий.

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Для нужд поликлиник купят 245 единиц автотранспорта.

Олег Костин отметил, что программа не может работать без усиления кадрового потенциала.

- Мы об этом говорим постоянно. Вот сейчас открываем поликлинику №21, там уже очередь на работу. Молодые врачи идут в те учреждения, которые построены по современным стандартам, имеют новое оборудование. Старые учреждения мы ремонтируем, и туда тоже после этого пойдут кадры, — отметил он.

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