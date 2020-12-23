Переменная облачность и до 13 градусов мороза ожидаются в Саратове 23 декабря

В Саратовской области сегодня, 23 декабря, ожидается переменная облачность.

- Выпадет слабый снег, будет туман и изморозь, на дорогах может быть скользко, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер будет не сильным — 2–7 м/с южного и юго-западного направлений.

Температура днем поднимется до -8…-13 градусов. В Левобережье местами чуть холоднее — до -18 градусов.

В 2019 году в тот день также прошел снег, но было теплее — до +1 градуса.

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