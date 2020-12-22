Безработным саратовцам безвозмездно выделили сотни тысяч рублей на открытие бизнеса

В Саратовской области гражданам выделили несколько млн рублей на ведение бизнеса.

- По предварительным данным, в 2020 году 65 безработных жителей региона получили единовременную финансовую помощь по линии службы занятости на открытие своего дела. Ее размер увеличился до десятикратной максимальной величины пособия по безработице и составил 121,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Граждане из Саратова Энгельса, Балакова, Дергачей, Турков на эти деньги открывают бизнес в сфере торговли, сельского хозяйства, оказания бытовых услуг населению, рекламы и дизайна и так далее.

Чтобы получить деньги, будущий предприниматель должен зарегистрироваться в качестве безработного в центре занятости, написать заявление и составить бизнес-план, который рассмотрит комиссия. После этого в налоговой он регистрирует себя как ИП, юридическое лицо и КФХ.

В Минтруда отмечают, что консультации можно получить в центрах занятости или на горячей линии министерства — 39-00-31.

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